I Carabinieri della compagnia di Termoli hanno recuperato un Suv rubato a una turista veneta che soggiornava in città. I militari sono riusciti a evitare che il furto andasse a buon fine soltanto dopo l’inseguimento del ladro che nel tentativo di sfuggire alla cattura aveva addirittura percorso in discesa la Scalinata del Folklore per poi abbandonare il mezzo e scappare a piedi.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato quando i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Termoli hanno notato un Suv in transito nel centro città. L’uomo alla guida ha accelerato alla vista della pattuglia del 112 e da lì è partito un inseguimento a forte velocità durato circa tre chilometri e conclusosi solo quando il ladro ha abbandonato il mezzo ai piedi della scalinata del Folklore per poi dileguarsi tra i vicoli del centro storico termolese.

I carabinieri hanno appurato che la macchina era stata appena rubata In una via del centro a una turista in vacanza, la quale è stata contattata immediatamente tanto che non si era nemmeno accorta del furto. L’auto le è stata immediatamente restituito.

“Questo episodio – alla stregua di quelli verificatisi anche nel recente passato e che nel corso della stagione estiva avevano già consentito a militari della Compagnia di Termoli di recuperare e riconsegnare ai legittimi proprietari ben 21 veicoli rubati – dimostra ancora una volta l’importanza dell’attività di controllo del territorio svolta lungo la costa dalla Benemerita – si legge in una nota dei carabinieri -. Proseguiranno comunque, senza soluzione di continuità, le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Termoli, anche nell’immediato futuro”.