Ritrovato vivo l’anziano scomparso. Era a un chilometro dalla casa di riposo

Intorno alle 17.30 di oggi, dopo una notte e un giorno di ricerche coordinate dal piano provinciale della Prefettura di Campobasso, è stato ritrovato a Larino il signor Francesco Stinziani – 82 anni – di cui si erano perse le tracce dal primo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 settembre.

L’uomo, rintracciato da una squadra dei vigili del fuoco del Comando del capoluogo, si trovava seduto in mezzo a dei cespugli in un terreno incolto poco distante dal luogo dell’ultimo avvistamento (zona hotel Campitelli, per intenderci). È in buone condizioni di salute ma è stato portato al vicino ospedale Vietri per i necessari accertamenti.

Le ricerche dell’uomo, cui hanno partecipato tante squadre di soccorso (Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia, Finanza, Soccorso Alpino, Protezione Civile, tutte coordinate dalla Prefettura), si erano ampliate coinvolgendo anche la zona di Termoli e in modo particolare il litorale nord.

L’elicottero dell’XI Reparto Volo di Pescara nel pomeriggio di oggi aveva infatti effettuato una ricognizione aerea anche in territorio di Termoli perchè una segnalazione riferiva di aver visto l’anziano sul lungomare cittadino, precisamente nei pressi del Lido Alcione.

Le forze dell’ordine non hanno trovato però riscontri video a quanto segnalato. Pertanto le ricerche non si sono concentrate nè in una zona specifica nè nel solo comune di Termoli.

A circa 24 ore dalla scomparsa il lieto fine che ha posto fine all’angoscia dei familiari e delle figlie, che avevano lanciano anche appelli social con la speranza di mobilitare quante più persone possibile nelle ore immediatamente successive alla denuncia, presentata presso i carabinieri della Compagnia di Larino. Così la Prefettura: “Vivo ringraziamento va rivolto a tutte le componenti del soccorso intervenute”.