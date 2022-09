Ritorno amaro in Serie D davanti al pubblico dello stadio Gino Cannarsa per il Termoli calcio 1920 che questo pomeriggio è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Tolentino nella gara valida per seconda giornata del campionato di Serie D girone F.

La partita si era messa bene per il giallorossi di mister Esposito, capaci di andare in vantaggio con una rete di Carnevale dopo nemmeno un quarto d’ora. Ma prima dell’intervallo i marchigiani sono riusciti a pareggiare i conti con una rete di Tizi.

A decidere le sorti dell’incontro è stato a pochi minuti dallo scadere Tankuljic, autore del gol che ha dato i tre punti al Tolentino. Il Termoli resta così ancora a quota zero in classifica dopo due giornate.

