La fotografia che emerge dai risutati dei due sondaggi pre-elettorali, uno relativo alla Camera e uno al Senato, lanciati da Primonumero nei giorni scorsi, non è in linea con i sondaggi ufficiali. Secondo i nostri lettori-elettori, che hanno avuto 24 ore per votare online alla Camera e al Senato, i primi partiti in Molise sono Pd, Movimento 5 Stelle e astensionisti.

A scanso di equivoci, chiariamo che si tratta di una rilevazione senza alcun valore statistico e che il campione non è rappresentativo (non corrisponde a quello utilizzato nei sondaggi statistici sulla base della effettiva popolazione). Dunque va interpretato come un semplice strumento, aperto a tutti, per esprimere le proprie preferenze di voto (sui candidati di ogni partito ai collegi uninominale e plurinominale, nei grafici che seguono per brevità non indicati) o di non voto (le opzioni erano 'voterò scheda bianca' e 'non andrò a votare') e per quanto ci riguarda per sondare, non certo in maniera scientifica, l'orientamento dei molisani (o meglio dei lettori-elettori di Primonumero).

Vediamo allora i risultati. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, i voti ottenuti sono stati complessivamente 1.368. Andando ad accorpare i partiti riuniti in coalizione, ed escludendo chi non ha superato la soglia di sbarramento del 3% come prevede la legge elettorale, in Molise avremmo il centrosinistra al 28% (somma di 18% Pd, 10% Verdi-Sinistra), il centrodestra al 20% (somma di 8% Fratelli d'Italia, 8% Lega e 4% Forza Italia), poi il Movimento 5 Stelle al 18%. A seguire il Terzo Polo al 4% (Azione ed Italia Viva). La somma di chi ha dichiarato di non andare a votare (17%) e di votare scheda bianca (4%) è come previsto molto alta.

Per quanto riguarda il sondaggio sui candidati per il Senato della Repubblica i voti ottenuti sono stati 1.048. Anche in questo caso il primo partito risulta essere il Pd seguito dal M5s. Facendo una proiezione in base alle preferenze, in Molise la coalizione di centrosinistra avrebbe il 30% (somma del 23% del Pd e del 7% di Verdi-Sinistra, fuori invece sia Più Europa che Impegno Civico che non hanno superato la soglia di sbattamento) mentre quella del centrodestra (che secondo i sondaggi ufficiali è in nettissimo vantaggio) si fermerebbe al 24% (somma di 10% di FdI, 10% di Lega e 4% di FI, fuori invece Noi Moderati che non raggiunge il 3%). Il M5s per i nostri elettori virtuali è al 17% mentre 'non andrò a votare' è l'opzione scelta nel 14% dei casi e 'voterò scheda bianca' da meno del 3%.