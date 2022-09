Rami crollati per il forte vento, a rischio alberi su via Corsica

Dopo il fortissimo vento che sabato scorso 17 settembre ha fatto danni soprattutto sulla costa molisana giungono da più parti richieste di manutenzione degli arbusti che appaiono pericolanti e a rischio crollo in caso di ulteriore maltempo.

Un caso di questo tipo è quello dei grossi alberi che su via Corsica affacciano sulla rotonda all’incrocio con via Egadi, a Termoli. Alcuni grossi rami sabato scorso sono crollati a ridosso delle auto parcheggiate in un piazzale dove c’è una concessionaria di auto. La probabilità che accada di nuovo e che gli alberi possano finire sulle auto di passaggio su via Corsica sono evidenti.

Si chiede quindi un intervento da parte degli organi competenti per una rapida potatura dei rami più pericolanti e una messa in sicurezza degli alberi.