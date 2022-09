Campobasso

Radioterapia alla Cattolica, aperta 20 anni fa viene celebrata con un convegno scientifico

Ospiti illustri per i primi 20 anni di attività del centro di radioterapia oncologica del Gemelli Molise di cui si è parlato molto nelle ultime settimane in relazione alla questione della sospensione delle cure per i molisani dal 1 ottobre per ragioni di budget.