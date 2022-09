Vaccini, la campagna si è fermata alle quarte dosi. Approvati anti-Covid bivalenti, disponibili a breve

Continuare la campagna di vaccinazione, è un imperativo cui non ci si deve sottrarre. Da ieri c’è una novità importante: l’Ema ha dato il suo via libera in Ue ieri ai primi vaccini anti-Covid bivalenti, cioè aggiornati a Omicron 1 oltre che al virus originario (di Wuhan) proposti da Pfizer-BioNTech e Moderna.

I vaccini, spiega l’Ema nella nota in cui annuncia il verdetto, sono destinati all’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo di vaccinazione primaria contro Covid. Saranno quindi usati come booster. Questi vaccini sono versioni adattate dei vaccini originali Comirnaty* (Pfizer/BioNTech) e Spikevax* (Moderna). Gli altri vaccini approvati saranno nondimeno usati ancora per la campagna di vaccinazione primaria.

“L’ok di Ema ai vaccini aggiornati alle varianti Omicron per gli over 12 di Pfizer-BioNTech e di Moderna è una bellissima notizia. Attendiamo ora il via libera di Aifa, previsto per lunedì 5 settembre, e poi potremo partire già nelle prossime settimane a somministrare il vaccino bivalente”. Lo ha affermato in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa. “Anche in questo caso, in tempo record, la comunità scientifica, a cui siamo profondamente grati, ci ha messo a disposizione un ulteriore e prezioso strumento per mettere al sicuro la popolazione in vista dell’autunno e sconfiggere definitivamente la pandemia”.

Così, oggi, il Ministro della Salute Roberto Speranza. “Dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione. Perché il Covid non è scomparso. Non ha preso un’astronave ed è finito su Marte. Il Covid è ancora in circolazione a livello planetario, anche nel nostro Paese. Avremo bisogno di continuare questa campagna”.

La campagna, che pare essersi fermata alla quarta dose (in Italia somministrata ad oggi a circa 3 milioni di persone, in Molise a poco più di 15.500), potrebbe forse riprendere slancio alla luce di questa novità, che molti attendevano e a motivo della quale tergiversavano a recarsi nuovamente in un centro vaccinale per il secondo booster. In realtà gli esperti hanno sempre, anche ora, caldeggiato gli over 60 e i cosiddetti fragili a rinfrescare la risposta immunitaria con la 4° dose. Il nuovo vaccino approvato e disponibile a giorni è aggiornato invero alla variante Omicron 1, ormai praticamente scomparsa e sostituita dalla Omicron 5 (in particolare). Questo però non significa che si tratti di un vaccino inutile e obsoleto, perchè decisamente importante nel proteggere dalle conseguenze gravi della malattia (non tanto dal contagio, ma ormai dovremmo aver imparato che è così per tutti i vaccini contro il Covid).

Riportiamo una riflessione di un medico, il dottor Giancarlo Totaro dell’ospedale di Termoli, rispetto alla desolante frenata della campagna di immunizzazione, riferita in particolare al centro di somministrazione presente al San Timoteo.

“I Centri vaccinali sono indescrivibilmente ‘vuoti’ a causa della scarsa adesione. Oltre 2 anni di pandemia non hanno ancora insegnato niente. Non ci sono i ancora i presupposti scientificamente provati per cantare vittoria sul Covid-19 ed è molto sbagliato non vaccinarsi subito. Chi pensa o dice che l’epidemia di Sars-Cov-2 sia finita o rientrata si sbaglia perché essa al momento è sotto controllo soprattutto grazie ai vaccini ed alle condizioni sociali contingenti ancorché a quelle stagionali.

Dobbiamo aspettare l’autunno/inverno per verificare che finalmente questa epocale pandemia sia stata veramente debellata o almeno declassata ad ‘epidemia’, come tutti ci auguriamo ma al momento non possiamo ancora permetterci il lusso di non avere tutta la popolazione vaccinata o naturalmente immunizzata verso il virus.

La curva epidemica del Covid-19 ha dato segni di momentanea modesta risalita e con una nuova variante emergente (la Centaurus, ndr), per questo è veramente desolante vedere il centro vaccinale dell’ospedale di Termoli così poco frequentato, sono pochissimi i cittadini che stanno provvedendo a fare la vaccinazione per tempo.

Con l’approssimarsi del periodo autunnale, il ritorno a scuola e la riapertura degli asili per l’infanzia è scarsissima la aderenza alla quarta dose, irrisoria e molto insoddisfacente ai fini della prevenzione. Il mio è un appello a tutti i cittadini a provvedere quanto prima a vaccinarsi (1°, 2°, 3°, 4° dose) perché l’attuale vaccino è ancora lo strumento più valido ed essenziale per salvarsi la vita, mitigare la malattia ed i postumi del Covid oltre che per proteggere i nostri familiari, anziani e bambini, e tutte le persone fragili, ed è l’arma migliore per garantire una normalità esistenziale alla collettività.

Questo è il momento più giusto per vaccinarsi ed affrontare l’autunno e l’inverno con maggiore serenità peraltro con il vantaggio di non fare file ed ‘ammucchiate’ ai centri vaccinali”.

Concludiamo, ancora, con le parole del Sottosegretario alla Salute. “Andiamo verso la normalità. L’isolamento dei positivi è stato ridotto da 7 a 5 giorni. E si aggiunge un’altra buona notizia. Entro fine settembre dovremmo avere a disposizione questo prezioso strumento. Poi aspettiamo che le aziende siano pronte con vaccini ancora più aggiornati, contenenti la sottovariante BA.5, prevalente nel mondo. La scienza per fortuna corre in fretta e anche noi. I centri sono pronti a somministrare le dosi”.