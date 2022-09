Punto nascita e numero di parti insufficiente, la nota amara

Si vive una grandissima frustrazione a vedere ogni giorno decine di donne in gravidanza che vengono a fare le “analisi” e poi sapere che non si riescono a raggiungere almeno il

minimo, in deroga, dei 500 parti all’anno previsti dalla Balduzzi per mantenere funzionante il reparto di ostetricia all’ospedale di Termoli.

Una contraddizione resa ancor più dolorosa in considerazione dell’ottima professionalità dei medici, delle ostetriche, del personale infermieristico, forse dovuta ad anni di trascuratezza e di penuria occupazionale dei reparti di ostetricia e pediatria.

Sapere che in Basso Molise esistono tutte le possibilità ed i numeri di gravidanze per avere il punto nascita e non avere il numero di parti sufficienti lascia l’amaro in bocca perché è un chiaro esempio di quanto possano far male le scelte politiche sbagliate come furono quelle del blocco alle assunzioni dei medici e addirittura gli incentivi a lasciare il servizio con lauti incentivi e pre pensionamenti.

Ora bisogna evitare che anche gli altri reparti del San Timoteo, ridotti al lumicino, non subiscano la stessa sorte con i pazienti che, costretti a rivolgersi a strutture fuori regione, ne vengano fidelizzati fino al punto di non ritorno.

E’ quello che si sta verificando per le specialità ancora esistenti al San Timoteo dove i pazienti sempre più spesso si stanno recando fuori regione per cercare risposte alle proprie esigenze di salute.

Quando in un ospedale mancano i medici, per scelte sbagliate del passato, non si fa riferimento solo al danno contingente che la popolazione basso molisana subisce ma si pone la parola fine al futuro di un territorio.

Ora fortunatamente si pubblicano i concorsi e bisogna mettercela tutta per incentivare i medici a rimanere in Molise con una prospettiva di lungo termine.