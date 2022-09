Si è svolta questa mattina l’anteprima di ”Puliamo il Mondo in Molise”, l’edizione italiana di Clean up the World che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

All’iniziativa hanno preso parte tre classi dell’istituto Biotecnologico “S.Pertini” ed una dell’Istituto “Vincenzo Cuoco” e una rappresentanza dell’associazione degli studenti universitari di scienze forestali Ausf.

I 60 studenti hanno avuto modo di apprezzare la bellezza di un parco poco conosciuto alla cittadinanza che però è vittima della poca attenzione di chi lo frequenta. Ben 8 i sacchi di rifiuti raccolti con una grande presenza di bottiglie di vetro e lattine di alluminio. Iniziative come queste hanno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei beni comuni, e ad un corretto stile di vita che passa anche attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani cosa che Legambiente ha cercato di fare in questi mesi con il progetto Minimo Impatto.