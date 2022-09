Prosegue il giro dei paesi di Unione Popolare: “Facciamo campagna elettorale fra la gente”

Continua nel fine settimana la presenza dei candidati e dei militanti della lista “Unione Popolare con De Magistris” sulle piazze e nei territori per presentare ai cittadini i candidati del collegio Molise: Rossano Pazzagli, Nicoletta Radatta e Hikmet Aslan. I candidati illustreranno ai cittadini l’unico programma alternavo e di sinistra presente nel panorama elettorale in corsa alle elezioni del prossimo 25 settembre.

Solo noi andiamo a parlare ai cittadini nelle piazze e sul territorio a differenza di altri che girano per i bar a fare gli scoponi.

La nostra campagna elettorale (anche se per la gran parte oscurata dagli organi d’informazione) la facciamo nelle piazze in mezzo ai pensionati, ai lavoratori, ai precari, agli studenti, agli immigrati, ai disagiati e meno abbienti, categorie a cui più è rivolto il nostro programma e che noi terremo conto se i cittadini ci daranno fiducia con l’ingresso in Parlamento cosi come dai punti cardine del nostro programma allegato alla presente.

Saremo presenti nelle seguenti Piazze tra sabato e domenica:

Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 11,00/12,00 distribuzione di materiale elettorale nel mercato settimanale a Bojano;

Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 19,00/20,00 comizio e distribuzione di materiale elettorale nel Piazzale antistante la Chiesa di San Rocco a Palata;

Domenica 18 settembre 2022 dalle ore 10,00/11,00 comizio e distribuzione di materiale elettorale in Largo della Fiera in occasione del mercato settimanale a Santa Croce Di Magliano;

Domenica 18 settembre 2022 dalle ore 17,00/18,00 comizio e distribuzione di materiale elettorale in Piazzetta Belvedere a Montefalcone Nel Sannio;

Domenica 18 settembre 2022 dalle ore 19,00/20,00 comizio e distribuzione di materiale elettorale in Via San Rocco/Via Pescara a San Felice del Molise.