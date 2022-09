Presunta intimidazione, guardia medica si dimette: “Mi hanno tagliato le gomme”

Un presunto atto intimidatorio contro un medico in servizio in un ambulatorio del Basso Molise. A denunciare l’episodio è il dottor Giancarlo Totaro che riferisce di una vicenda risalente al mese di agosto appena trascorso.

“Un altro episodio ha visto coinvolto un medico di guardia in servizio presso il Distretto Sanitario di Base del basso Molise a cui sono state tagliate le gomme immobilizzandolo negli spostamenti – riferisce il medico dell’ospedale San Timoteo -. È stata fatta regolare denuncia ai Carabinieri. Quello che è successo è gravissimo e non può passare in sordina lasciando i colleghi in condizioni inermi nei confronti di questi eventi”.

Secondo quanto trapela, il medico avrebbe trovato due gomme dell’auto tagliate. La sua ipotesi è che possa essere stato un paziente in seguito a uno screzio avvenuto per motivi che riguardano il suo lavoro come Guardia medica in un centro del Basso Molise. Tuttavia non vengono escluse altre ipotesi, come quella di una bravata da parte di una banda di giovani teppisti non nuovi a episodi di vandalismo. In seguito a questo episodio il giovane medico avrebbe deciso di presentare le proprie dimissioni, dopo appena pochi mesi di servizio.

Lo conferma anche Totaro. “Le sedi di guardia medica dovrebbero essere messe in posizione sicura, non isolate e sorvegliate specie a tutela delle colleghe altrimenti potrebbero verificarsi episodi ancor più gravi. Risultato che il medico da pochissimo diventato titolare del servizio ha immediatamente presentato le sue dimissioni.

Già mancano i medici e non si riesce a coprire i turni, come è successo questa estate per esempio a Campomarino e non solo a Ferragosto ma anche altri giorni successivi, poi, quando si fanno i concorsi, come in questo caso dopo più di tre lustri, essi scappano subito a causa della scarsa sicurezza intesa in senso lato”.