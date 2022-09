Prestigioso riconoscimento per Beatrice Ciarla

È stata inserita nell’elenco dei giovani laureati meritevoli che hanno conseguito il massimo dei voti con un piano di studi in linea con il progetto del Master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” organizzato dalla Fondazione Italia USA. Oltre a ricevere una borsa di studio a copertura totale, in quanto iscritta al Master, Beatrice Ciarla potrà partecipare alla cerimonia di premiazione a Roma presso la Camera dei Deputati, che prevede la consegna della pergamena del Premio America Giovani per il talento universitario.

Complimenti Beatrice!