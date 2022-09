Presentazione ufficiale per la Magnolia: “Riferimento per l’universo cestistico molisano”

“Magnolia è un riferimento per tutto l’universo cestistico molisano”: questo l’endorsement del delegato regionale della Federbasket Giuseppe Amorosa alla formazione rossoblù che ieri sera si è presentata ufficialmente ai suoi tifosi in una serata di grande entusiasmo.

Ad aprire l’evento la parte istituzionale alla presenza del sindaco Roberto Gravina e dell’assessore Quintino Pallante, nonché del commissario tecnico dell’Italbasket 3×3 Andrea Capobianco pronto a ricordare alle ragazze che “quando si è dato tutto in campo e lo si è fatto con il cuore il punteggio sul tabellone può avere qualsiasi risvolto, ma resta evidente l’applicazione”. La presidente Antonella Palmieri è stata al centro di un omaggio floreale per quello che sarà il premio che riceverà a Cagliari in occasione del Galà di Lega Basket Femminile. “Questa nuova stagione – le sue parole – vuol essere un nuovo passaggio di rilievo nel nostro percorso”.

Ad aprire la via verso la nuova stagione la presentazione della nuova divisa indossata da Stefania Trimboli (la versione rossoblù) e Robyn Parks (la versione jungle) e realizzata, in maniera particolare, dall’azienda Fibre del gruppo Valerio (holding rappresentata da Antonio Valerio) con la griffe dello sponsor tecnico Gems. La gift cart messa in palio dallo sponsor Meca Poce e conquistata da un giovanissimo tifoso ha rappresentato il momento di chiusura di quello che è stato il prologo alla seconda fase di serata.

Poi spazio allo staff tecnico e al roaster. “Ci attende un avvio molto difficile, ma cercheremo di mettere il massimo in ogni circostanza”, la promessa di coach Mimmo Sabatelli. Mentre per capitan Stefania Trimboli, “sarà una stagione di alto livello e proveremo anche noi a dire la nostra.

Alla fine dell’evento è stata svelata la gigantografia all’esterno dell’impianto legata a Blanca Quiñonez ed al suo titolo di miglior giovane del torneo di A1.