Mentre proseguono gli accertamenti della Procura di Larino sul cantiere Anas del viadotto Petrara sulla tangenziale di Termoli dove martedì sera ha perso la vita il 70enne Alberto Guglielmi, sono stati fissati per oggi pomeriggio 23 settembre alle 15 nella chiesa Santa Maria Assunta di Miranda i funerali. L’uomo era infatti residente a San Salvo ma originario proprio di Miranza, in provincia di Isernia.

Il pensionato è deceduto dopo essere precipitato con la sua Fiat Sedici da circa 15 metri d’altezza finendo sui terreni circostanti non lontani dal quartiere termolese di Porticone. La salma dell’uomo è stata restituita alla famiglia per le esequie e come era stato annunciato non c’è stata alcuna autopsia.

Tuttavia la Procura della Repubblica sta cercando di accertare se esistevano le condizioni di sicurezza necessarie in una cantiere che esiste da oltre 7 mesi con lavori particolarmente a rilento per la sostituzione dei due guardrail.

Proprio un tratto di guardrail e la Fiat Sedici sono stati sequestrati dagli inquirenti per le verifiche del caso.