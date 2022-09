Poste, lavori all’ufficio di Piazza Unità d’Italia: utenti spostati in via Verdi

A partire da oggi, lunedì 5 settembre, l’ufficio postale di piazza Unità d’Italia ad Agnone è interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi prevedono la realizzazione di una sala consulenza per investimenti e finanziamenti.

Durante il periodo dei lavori – che dureranno circa una settimana – l’Azienda garantirà la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato collocato nell’ufficio postale di via Verdi. La postazione, dedicata esclusivamente alla clientela abituale di piazza Unità d’Italia, è abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario. L’ufficio postale di via Verdi è disponibile secondo il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di via Verdi ad Agnone è dotato di Atm Postamat, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. L’ufficio postale di piazza Unità d’Italia riaprirà al pubblico, salvo imprevisti, lunedì 12 settembre.