“Porte aperte” al canile di Santo Stefano: sabato a passeggio con Fido

Sabato 10 settembre torna “Porte aperte”, l’evento di sensibilizzazione per le adozioni dei cani presso la struttura di Santo Stefano. La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Campobasso in collaborazione con le volontarie del canile municipale “Marisa Civerra” di Santo Stefano e mira a diffondere ed incrementare la cultura del rispetto e del benessere degli animali e, in particolare, migliorarne le condizioni di vita presso la struttura.

Sarà quindi l’occasione per far conoscere e diffondere le modalità di frequentazione del canile e poter regalare qualche minuto o qualche ora di passeggio e compagnia ai cani che spesso trascorrono anni, a volte l’intera vita, in maniera innaturale all’interno del rifugio.

Chiunque, bambini e genitori in particolare, potrà recarsi presso il canile e prendere in custodia temporanea, sotto le vigili indicazioni delle volontarie, uno o più cani per libera attività di sgambamento lungo le strade ed i sentieri limitrofi alla struttura di Santo Stefano; un’occasione per trascorrere un pomeriggio di sana attività in compagnia di un nuovo amico a quattro zampe, magari con l’auspicio che possano nascere amicizie speciali e, perché no, dare vita a qualche adozione definitiva di qualche amico a quattro zampe.

Nell’ambito dell’iniziativa si terrà anche una simpatica sfilata dei cani con l’elezione di “Mr e Miss Canile 2022”.

Durante il pomeriggio sarà a disposizione di tutti un educatore cinofilo tecnico mobility dog e saranno inoltre disponibili diversi gadget oltre che le nuove t-shirt promozionali contro gli abbandoni. La manifestazione è aperta a tutti, la partecipazione è libera, dalle 15.30 alle. 19.00 di sabato 10 settembre.