500 allevamenti di polli, due sono stati inaugurati a Riccia questa estate. La filiera avicola molisana è la terza in Italia. Sul mercato offre un prodotto di qualità, considerato tra i migliori d’Italia perchè “mentre tutti cercano di offrire il pollo biologico e di qualità, antibiotic free, noi già lo abbiamo”, spiega il presidente di Confcooperative Molise Domenico Calleo. Il settore avrebbe tutte le caratteristiche per svilupparsi e invertire il trend economico in una regione che si sta impoverendo. Ma l’assenza di un macello penalizza fortemente gli allevatori: quello della Gam è chiuso da anni, a Monteverde di Bojano funziona solo l’incubatoio. E gli allevatori sono costretti a trasportare fuori regione, negli stabilimenti dell’Emilia Romagna, dell’Abruzzo e della Sicilia i propri polli, carne bianca sempre più ricercata dai consumatori che la preferiscono alla carne rossa. E ovviamente i rincari sul carburante rende più costoso per gli allevatori molisani il trasporto degli animali.

In questo quadro gli ex operai della Gam pongono cinque punti ai candidati delle Politiche, invitati nell’assemblea che si è svolta questa mattina a Campobasso. La riapertura del macello è nell’elenco degli impegni, assieme alla riprogrammazione delle strategie per l’area di crisi complessa (che include un’area compresa tra Campochiaro a Venafro), le misure a favore dei lavoratori di quest’area che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali, la necessità di un decreto per lo scivolo pensionistico (tanti hanno più di 60 anni) e la salvaguardia del reddito per gli operai che percepiscono gli ammortizzatori sociali, “somme inferiori al reddito di cittadinanza”. Punti che vengono illustrati da due ex dipendenti della Gam, Annalisa Maroncelli e Giancarlo d’Ilio. “La riapertura del macello è l’unica soluzione per far ripartire l’indotto”, sottolinea quest’ultimo. “Amadori (che nello stabilimento di Monteverde ha riaperto solo l’incubatoio con una ventina di dipendenti, ndr) non ha più realizzato il macello, vogliamo sapere dove sono finiti i finanziamenti”, insiste Maroncelli.

Interviene anche un dipendente, il signor Antonello, che oltre ad indicare le priorità dei futuri parlamentari, osserva: “L’area di crisi ha previsto un investimento da 45 milioni, di cui solo 15 ministeriali. Per il Cis (contratto istituzionale di sviluppo, ndr) sono stati stanziati più fondi, quasi 200 milioni saranno impiegati per i tratturi”.

“I 500 allevamenti sono la base per il rilancio di questo settore che ha un trend in crescita. Noi abbiamo creato un gruppo di imprenditori molisani interessati a far ripartire la filiera. Anche voi dipendenti della ex Gam potreste diventare imprenditori di voi stessi”, rilancia Calleo (Confcooperative).

All’assemblea sono invitati i candidati alle Politiche, a cui sindacati e lavoratori chiedono impegni precisi. Claudio Lotito incontra gli ex operai prima dell’inizio dell’incontro, così come gli esponenti del Movimento 5 Stelle Antonio Federico e Riccardo Di Palma. Partecipano Caterina Cerroni e Alessandra Salvatore (Partito democratico), William Ciarallo e Alessandro Amoroso (Noi di Centro con Mastella), oltre ad Alberto Tramontano e Michele Marone (Lega). Quest’ultimo è stato anche assessore al Lavoro nella Giunta Toma per un breve periodo. Al suo posto il governatore ha scelto Filomena Calenda, anche lei candidata. Ma l’assessora è assente al confronto.

C’è invece Micaela Fanelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale: “Ringrazio chi ha organizzato questo incontro e chi non si arrende di fronte a una politica che – ne sono consapevole – vi ha deluso. La politica nazionale è stata lontana da voi, quella regionale ha commesso degli errori. I parlamentari eletti si dovranno battere innanzitutto per ottenere una proroga del decreto che potrà garantire lo scivolo pensionistico ai lavoratori. Poi la Regione potrebbe usufruire dei finanziamenti della prossima programmazione europea – Fesr, Fsc e Fse – per garantire il cofinanziamento necessario ad un nuovo accordo di programma”.