Pnrr, negli ambiti di Termoli e Larino via ai progetti di vita indipendente per i disabili

Il Comune di Termoli attiva bando con l’obiettivo di sviluppare l’autonomia anche per quanto riguarda il lavoro e promuove gruppi appartamento per la socializzazione. Avviso_Pubblico_Vita Indipendente

Sulla scorta della determinazione n. 2043 del 29 settembre del Responsabile Amministrativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, Antonio Russo, da oggi e fino al 31 ottobre, i cittadini con disabilità residenti negli ambiti sociale di Termoli e Larino potranno presentare domanda per essere coinvolti nella realizzazione di una progettazione individualizzata sulla vita indipendente all’interno della Progettazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’Avviso è rivolto a cittadini residenti in uno dei comuni appartenenti all’Ambito Sociale di Termoli o Larino, che abbiano un’età compresa tra i 18 e 64 anni e che presentino una condizione di disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92 e la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

La persona beneficiaria verrà seguita per tutta la durata del progetto (fino a giugno 2026) da una equipe di professionisti che la affiancherà nella realizzazione del suo progetto di vita indipendente, in tutte le fasi del percorso di vita al fine di migliorarne l’autonomia e offrirgli opportunità di accesso nel mondo del lavoro.

“Per raggiungere questi obiettivi – spiegano dal Comune di Termoli – la persona avrà la possibilità di seguire corsi di formazione al fine di sviluppare le proprie competenze e aspirazioni. Saranno previsti adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità di smart working; tirocini di inclusione sociale. I beneficiari potranno usufruire della possibilità di vivere insieme all’interno di un gruppo appartamento. Sono previsti due gruppi appartamento: ogni gruppo appartamento prevede un massimo di 6 posti per un totale di 12 alloggi”.

I gruppi appartamento sono la novità dei servizi sociali territoriali. Le persone avranno la possibilità di vivere insieme l’esperienza progettuale all’interno di abitazioni che verranno personalizzate, dotate di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun utente. I gruppi appartamento sono stati concessi dal Comuni di Larino (Quartiere San Leonardo) e dal Comune di San Giacomo degli Schiavoni (C.so Umberto I).

I cittadini possono presentare istanza recandosi presso il Servizio Sociale Professionale del proprio comune di residenza.