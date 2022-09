Va verso una soluzione, seppure parziale, la vicenda che aveva visto la protesta dell’associazione genitori di Nuova Cliternia contro la creazione di pluriclassi alla scuola primaria Jacovitti della frazione di Campomarino e l’eliminazione delle classi della scuola secondaria ormai trasferite in paese.

Nella giornata di oggi una delegazione composta dal sindaco perdonato Silvestri, il preside Teodoro Musacchio, alcuni esponenti del comitato genitori di Nuova Cliternia e dell’associazione La Casa dei diritti di Termoli hanno avuto un confronto all’Ufficio scolastico regionale del Molise nel tentativo di trovare un accordo.

Come chiesto dai genitori sono state eliminate le loro classi della scuola primaria almeno sulle materie prime principali ma non c’è nulla da fare al momento per le classi della scuola secondaria che in realtà erano già state trasferite a Campomarino nel 2019 per poi tornare a Nuova Cliternia nel 2020 per questioni legate alla normativa anti-covid.

Adesso le classi sono state definitivamente chiuse per mancanza di insegnanti. Tuttavia si sta ancora cercando di trovare un compromesso riguardo all’orario per i ragazzi che abitano nella frazione rurale e che sono molto penalizzati dall’orario scolastico che va dalle 8 alle 14.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci modifiche e deroghe per questi alunni. È stato inoltre stabilito che gli stessi ragazzi della scuola secondaria di Nuova Cliternia potranno seguire grazie a dei finanziamenti Pon le attività pomeridiane proprio nella scuola della frazione e non in paese.

La protesta era stata inscenata a partire da mercoledì 14 settembre, che è stato il primo giorno di scuola in tutta la regione, ma aveva invece visto gli alunni di nuova Cliternia disertare le lezioni per volere dei genitori.

“Manca il personale necessario e non è una questione che si risolve dall’oggi al domani – riconosce il sindaco Pierdonato Silvestri -. Tuttavia c’è un percorso che intendiamo avviare con Provincia e Regione per far sì che Nuova Cliternia abbia un proprio plesso scolastico. Parliamo di una comunità di 1200 persone, è la contrada più a sud del Molise ed è giusto che ci sia una scuola. Al momento gli alunni di Nuova Cliternia sono una settantina”.

Silvetri promette impegno per risolvere la questione in breve tempo. “Capisco l’amarezza dei genitori perché non è bello vedere un figlio che esce di casa alle 6,40, magari poi deve attendere 15 minuti fuori e poi torna a casa alle 14,45. È una cosa che va migliorata e come Comune ci mettiamo a disposizione per il trasporto scolastico”.

Al tempo stesso il primo cittadino si augura che la protesta possa rientrare. “Auspico che i genitori mandino i propri figli a scuola con una soluzione diversa”.