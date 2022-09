Più di 6mila voti per il Terzo Polo, Valente: “Ottimo punto di partenza”

“Oltre 6 mila voti nel collegio del Molise per il Terzo Polo sia alla Camera che al Senato, con una percentuale che sfiora il 5% è certamente un ottimo punto di partenza per un progetto politico creato da poco più di un mese e per un partito, Azione, che è nato da soli due anni”. E’ l’analisi del voto di Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo e candidato con il Terzo Polo, coalizione composta da Italia Viva e Azione. Valente è in Molise anche il segretario del partito fondato da Carlo Calenda.

“Come candidato, ma ancora più come Segretario di Azione, sono particolarmente soddisfatto per questo obiettivo che non era affatto semplice ottenere, visti i risvolti politici nazionali; un risultato ottenuto con il grandissimo lavoro dei candidati di Azione e Italia Viva, oltre che con l’aiuto di tanti amici e simpatizzanti”.

Valente poi si sofferma sul risultato ottenuto nel paese in cui è sindaco, Vinchiaturo: “Azione-Italia Viva con il 25% è stato il partito più votato al Senato”.

“Sapevamo tutti – aggiunge – che non sarebbe stata una campagna elettorale semplice da affrontare anche per il micidiale “uno- due” della scelta di Azione di lasciare il centrosinistra ed allearsi con il partito di Renzi a poche settimane dal voto. Tuttavia il buon risultato raggiunto in termini numerici, in quasi tutti i comuni della regione, può davvero essere considerato un promettente inizio.

Insieme ai candidati di Italia Viva abbiamo condotto una bella campagna elettorale, corretta, pulita e appassionata; certamente continueremo a lavorare insieme anche in vista delle imminenti elezioni regionali.

Valente ringrazia infine “tutte le persone che hanno voluto darmi fiducia, riconoscendomi un bel risultato personale che si aggiunge a quello del partito” e si congratula “con i neo eletti al Parlamento a cui auguro buon lavoro chiedendo di impegnarsi concretamente per il nostro Molise”.