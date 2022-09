I due volti del brand turistico che ha reso noto il Molise a milioni di utenti social si preparano a nuovi obiettivi: “Vogliamo sfruttare la notorietà del nostro marchio per accelerare su temi non più ignorabili”. Cambiamento climatico, etica ambientale, comunità energetiche e transizione ecologica. Dorothy Albanese e Manuele Martelli, già professionisti dell’ospitalità in Molise, annunciano le nuove iniziative che prevedono anche il coinvolgimento di Plastic Free e della Società Italiana di Scienze del Turismo di cui i due manager sono rispettivamente soci.

Portavoce della transizione ecologica in Molise attraverso il noto brand turistico ‘Il Molise non esiste’ che negli ultimi anni ha già mietuto successi sui social raggiungendo milioni di italiani e non solo. Oltre la promozione turistica. E’ questo l’obiettivo dei titolari del marchio Manuele Martelli e Dorothy Albanese che puntano tutto sempre sul marketing non convenzionale, questa volta per favorire il cambio di passo e di cultura rispetto a temi non più ignorabili. In cantiere già diverse iniziative che mirano alla diffusione più ampia di un nuovo paradigma verde. Dorothy e Manuele che gestiscono l’Hotel San Giorgio di Campobasso partono da qui. “Stiamo gradualmente riducendo i consumi di carta e plastica e valutando scelte interne che favoriscano la transizione ecologica e la sostenibilità energetica della struttura ricettiva nel centro della città”, affermano i due professionisti”.

“Non solo, abbiamo dato già mandato a un’azienda dell’Inghilterra per seguirci in alcuni processi mediante la somministrazione di questionari e di rilevamento opinioni in capo ai nostri ospiti per valutare nel dettaglio le abitudini dei singoli nel consumo di plastiche. Il progetto ha doppio scopo: sensibilizzazione interna/esterna e sostituzione radicale di tutte le plastiche ad esempio nelle camere, negli accessori, mediante scelte condivise proprio con gli ospiti. Un processo del tutto innovativo e sempre fuori dai luoghi comuni, con il nobile scopo di abbattere il consumo delle plastiche”, spiegano Dorothy e Manuele.

A breve, il brand turistico ‘Il Molise non esiste’ lancerà anche diverse campagne di comunicazione realizzate con il coinvolgimento del professionista-meteorologo molisano Gianfranco Spensieri. L’obiettivo è anche didattico, affrontando il tema del cambiamento climatico da un punta di visto scientifico e con il supporto di chi il cambiamento climatico lo studia sul campo.

Manuele e Dorothy sono soci rispettivamente di Plastic Free e della Società Italiana di Scienze del Turismo. Dorothy è stata recentemente nominata referente Plastic Free per la provincia di Campobasso: “Il mio contributo a supporto delle azioni concrete sul territorio. Le lodevoli iniziative realizzate da anni da Plastic Free necessitano del nostro sostegno; anche in Molise è necessaria la nostra azione mirata a ridimensionare l’inquinamento da plastiche e alla diffusione di etica ambientale”, conclude Dorothy.

Manuele invece ha aderito alla Società Italiana di Scienze del Turismo che riunisce docenti universitari ed esperti del turismo con lo scopo di favorire l’approfondimento e la diffusione degli studi sulle tematiche di Scienze del Turismo sia sul piano nazionale che internazionale, stimolando la ricerca e la formazione. A novembre si terrà a Roma presso la Sapienza la 14^ Riunione Scientifica della nota Società. “Da operatori economici e professionisti del turismo – afferma Manuele – è fondamentale arricchire la propria conoscenza scientifica rispetto al tema sempre più in evoluzione del turismo sostenibile. Tra le aree tematiche di approfondimento della Riunione nazionale ci sarà proprio la dimensioni etica valoriale e comportamentale. La valenza etica del turismo responsabile si sviluppa dunque attraverso la sensibilità sociale e ambientale delle nuove generazioni, più consapevoli del loro impatto sulle destinazioni visitate”, conclude Manuele.

“Il Molise non esiste” dunque accelera e investe sul futuro: “Mettiamo la notorietà del nostro marchio a disposizione di ogni utile iniziativa concreta che favorisca la transizione ecologica anche sul nostro territorio – affermano Dorothy e Manuele – e guardiamo con estremo interesse ai temi della realizzazione di comunità energetiche sostenibili mediante la rigenerazione urbana. E’ in discussione la sopravvivenza del genere umano, auspichiamo una presa di posizione netta di tutte le forze politiche rispetto a questi temi non più ignorabili”, concludono i giovani professionisti.