Piazza del Papa fra incuria e sporcizia, M5S: “Pendolari e studenti a rischio”

Il Movimento Cinque Stelle di Termoli chiede all’amministrazione Roberti di mettere mano all’area di Piazza del Papa, dove diversi cittadini segnalano l’incuria dei marciapiedi e delle strade.

“Vigilare sull’operato di questa amministrazione ed evidenziare le criticità è un nostro preciso dovere a cui stiamo assolvendo dall’inizio del mandato” scrivono Di Michele, Bovio, Decaro e Stamerra.

“Un sopralluogo in Piazza del Papa, su richiesta di diversi cittadini ha fatto emergere il seguente stato dei luoghi: marciapiedi dissestati con radici degli alberi che fuoriescono sollevando il cemento, buche, rifiuti abbandonati, mancanze di rotatorie agli incroci con le altre vie dove insistono oltre ad innumerevoli immobili, attività commerciali scuole e una chiesa, mancanza di attraversamenti pedonali presegnalati, mancanza di dossi artificiali per rallentare la velocità in quanto strada percorsa da innumerevoli studenti anche pendolari che raggiungono l’Istituto Alberghiero dal Terminal Bus o minori che raggiungono la scuola di via Stati Uniti” si legge nell’interpellanza che andrà discussa al prossimo Consiglio comunale.

I quattro grillini chiedono di “conoscere quale sia il piano programmato per gli interventi in Piazza del Papa a garanzia della sicurezza stradale e dei pedoni e i tempi di intervento considerando l’urgenza dovuta alla circostanza che per una volta al mese quell’area è interessata dalla fiera mensile e che specie nel periodo invernale è assiduamente percorsa da studenti”.

Oltre all’interpellanza sullo stato in cui versa Piazza del Papa, i consiglieri di opposizione chiedono contro “dell’incuria nella conservazione di strutture come quella prospiciente la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù”. Inoltre i grillini hanno presentato “una mozione sull’intitolazione di una strada di Termoli a Sacco e Vanzetti. Abbiamo chiesto inoltre contezza sull’esistenza di terreni in vendita sul Lungomare Nord”.

Il tutto dovrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio comunale. “Le risposte che ci sono state fornite per iscritto alle tre interpellanze portate nello scorso Consiglio Comunale – concludono dal M5S di Termoli – e riguardanti altre questioni di cui già abbiamo dato notizia, non ci hanno soddisfatto ma noi sappiamo aspettare e i fatti parleranno più delle parole”.