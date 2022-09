Piano chioschi e nuovo Liceo Artistico in consiglio comunale a Termoli

Tornerà a riunirsi giovedì prossimo 29 settembre alle ore 18, con eventuale seconda convocazione per il giorno successivo 30 settembre alle 19 in sala consiliare, il consiglio comunale di Termoli in seduta ordinaria sia in presenza che in modalità telematica.

Fra i punti all’ordine del giorno c’è la definizione di nuove aree di localizzazione per il piano dei chioschi 2022, una variante al piano regolatore generale con aggiornamento della zona di Foce dell’Angelo, la realizzazione del nuovo polo scolastico Majorana Itis e Liceo artistico con permesso di costruire e il regolamento del Corpo di Polizia Locale.

Previste anche diverse interpellanze e una mozione presentate dalle minoranze e svariati riconoscimenti di debiti fuori bilancio.