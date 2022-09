Pian replica a Guarracino: “Con Sviluppo Italia fatto tanto per il commercio”

Attaccato da Pasquale Guarracino, segretario regionale della UILTucs, Claudio Pian, ex responsabile di Sviluppo Italia Molise, ha voluto replicare:

“Ringrazio Pasquale Guarracino per avermi definito “volto noto di questa regione”, e al contempo comunico allo stesso che se per lavoro inutile si intende aver fatto nei miei otto anni alla guida di Sviluppo Italia Molise S.p.A. una spending review di oltre 800.000 euro, aver portato di fatto al 100% la presenza di aziende all’interno dell’incubatore di impresa di Campochiaro, aver accompagnato il mondo imprenditoriale, tra cui anche quello del settore commercio, nei bandi regionali per circa 100 milioni di euro o ancora se “0ggi” anche in Molise si può parlare di Turismo, lo si deve anche o forse soprattutto al Piano Strategico che la struttura di Sviluppo Italia Molise ha redatto negli scorsi anni. Di certo il significato dell’aggettivo “inutile” deve essere rivisto nel vocabolario della lingua italiana, perché non collima con quello che Guarracino fa intendere.

Tornando all’incontro con il mondo dell’imprenditoria molisana, aver avuto interlocutori di spessore politico e imprenditoriale, a titolo di cronaca le aziende che fanno capo al gruppo Lotito hanno versato nell’ultimo anno oltre 140 milioni di euro all’erario, vuol dire poter portare le nostre problematiche dei vari settori imprenditoriali da una dimensione tipicamente regionale ad una nazionale. Tuttavia, il mio intervento è stato a titolo personale quale detentore di partita IVA, non essendo più AD di SIM, e in base alla mia esperienza maturata nei decenni accanto al mondo dell’imprenditoria. Ho voluto significare ai due candidati al parlamento, che oltre alle difficoltà del mondo dell’impresa molisana strutturali e contingenti, vi sono anche esempi di laboriosità e di eccellenze che fanno del Molise una regione su cui riporre fiducia. Per quanto attiene gli incontri istituzionali con rappresentanti regionali, non sono io sicuramente a dover insegnare o suggerire a Cesa e Lotito che operano in simbiosi con i candidati molisani al proporzionale come agire, anzi rassicuro Guarracino che tali incontri sono stati già affrontati da tempo”.