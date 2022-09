Perversione e misericordia

C’è una parola che colpisce nel racconto del libro dell’Esodo di questa domenica: perversione.

Il popolo d’Israele si è pervertito per questo Dio ordina a Mosè di scendere dal monte e portare la sua ira/collera.

Sappiamo dal racconto che Mosè farà da paciere e Dio, dal cuore tenero, fermerà la sua “giusta” ira.

Ora la perversione è qualcosa di malefico che si annida nel cuore e nella mente delle persone.

La perversione è un allontanamento dalle norme che regolano la vita morale e sociale di un popolo; la perversione apre la porta alla malizia, alla malvagità, cattiveria e può indicare una particolare caparbietà nel volere e nell’operare il male. La perversione è un decadimento dell’uomo, una degradazione nei pensieri e nei comportamenti.

Un uomo perverso, una società pervertita non porta nulla di buono.

Nella Bibbia il massimo della perversione è accogliere altri dèi, una accozzaglia di divinità che allontanano dal vero ed unico Dio.

Fuori di metafora la perversione dell’uomo oggi è quella di non dare valore all’uomo, alla sua dignità, non riconoscersi in un Dio creatore.

Per un cristiano la perversione può essere intesa come un girare le spalle alla misericordia e al perdono di Dio, facendo del proprio io un nuovo idolo.

Dovremmo stare attenti alla “perversione pastorale” di chi non si lascia guidare alla grazia di Dio e dalla sua parola, facendo delle sue idee e delle azioni un nuovo dio.

In questo senso le parabole della misericordia di Luca ci vogliono suggerire come il perdono e la misericordia di Dio diventano le armi per riportarci a Dio.

Il vangelo di Luca ci dice che i peccatori e pubblicani (una sorta di pervertiti per gli ebrei osservati) si avvicinano a Gesù per ascoltarlo.

Dio non ama le persone per i loro meriti ma per i loro bisogni. Gesù privilegia queste persone, il vangelo dice che mangia con loro per tale motivo scribi e farisei lo disprezzano.

È strano, nel vangelo chi è capace di ascoltare le parole di misericordia di Gesù sono i peccatori, gli altri, le persone pie e religiose, mugugnano e criticano.

La parabola più nota circa la misericordia è quella del Padre e dei due figli chiamata anche del Padre misericordioso.

Ci fa riflettere sul nostro bisogno del Padre e del perdono di Dio, allo stesso tempo mette in risalto il nostro grado di perversione.

Se da una parte c’è la signorilità di un Padre che non gli importa del suo patrimonio, dell’avere o del conservare, dall’altra emerge l’avidità dei figli.

Il cuore del racconto è in quella scena in cui il figlio pervertito ritorna in sé e decide di riabbracciare il Padre.

È un Padre strano quello di Gesù, non somiglia tanto ai padri che oggi conosciamo invece di strozzare il figlio per quello che ha fatto lo bacia e lo perdona “gli si gettò al collo e lo baciò” (Lc 15,20).

La parabola è ricca di spunti per una profonda meditazione circa la misericordia di Dio.

Vorrei sottolineare l’invidia del fratello maggiore. È l’uomo religioso che osserva tutte le regole ed è rispettoso dei precetti della legge. Questi non ha capito nulla del Padre anzi pensa che il gesto del Padre nei confronti del fratello piccolo sia qualcosa di pazzesco, fuori dalla grazia.

Quante volte nelle nostre parrocchie troviamo persone come queste che servono all’altare, forse fanno pure catechismo, animano i gruppi di preghiera ma non hanno capito chi è il Padre.

Per questo la parabola diventa come un grande esame di coscienza per tutti alla scoperta di un Padre, Dio, che ricco di misericordia e di perdono.