Il risultato delle urne mette in discussione la leadership di Enrico Letta, il segretario nazionale del Partito democratico, e riaprire la strada all’alleanza con il Movimento 5 Stelle, soprattutto in vista delle elezioni regionali che in Molise si svolgeranno la prossima primavera. Per il capogruppo dem in Consiglio regionale Micaela Fanelli il campo progressista si può ricostruire, allargato non solo al partito di Giuseppe Conte ma anche ad Azione di Carlo Calenda.