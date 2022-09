Pazzagli (Unione Popolare): “Ridare voce al Molise, no all’autonomia differenziata”

“Ridare voce a regioni come il Molise, salvaguardando i beni comuni e riportando i servizi essenziali, a partire dalla sanità, dall’istruzione e dalla mobilità”. E’ questo l’impegno di Unione Popolare, lo afferma il prof. Rossano Pazzagli, docente all’Università del Molise e candidato al Senato per la lista di de Magistris. Questa regione – prosegue Pazzagli – aveva circa 400.000 abitanti nel 1950, ora ne ha 290.000. Uno spopolamento pauroso, particolarmente forte negli anni ’50 e ’70, ma che purtroppo sta proseguendo anche oggi: 25.000 abitanti in meno solo negli ultimi vent’anni. È il segno di politiche sbagliate a livello nazionale e regionale, frutto di un modello di sviluppo che ha privilegiato i grandi centri e le coste, marginalizzando i paesi e le aree interne.

Unione Popolare vuole invertire la rotta, senza se e senza ma. Per farlo è necessario investire sui paesi, nei servizi e sulle infrastrutture, incentivare attività produttive diffuse e offrire opportunità ai giovani. Per questo ci opponiamo al progetto di Autonomia differenziata portato avanti da centrodestra e centrosinistra, che avvantaggerebbe le regioni del Nord e penalizzerebbe quelle del Sud. Sarebbe una specie di “secessione dei ricchi” che dividerebbe ulteriormente il paese tra regioni ricche e regioni povere. Al Molise servono politiche di autonomie territoriali e di prossimità: non più potere alle regioni, ma più potere ai territori e al popolo. Basta con la colonizzazione del Molise, dove i politici nazionali si vedono solo in occasione delle elezioni e poi spariscono, lasciando solo macerie, abbandono e colonizzazione del territorio