Passeggiata per ammirare i murales più belli: l’iniziativa ‘Campobasso e la street art’

È intitolato ‘Campobasso e la street art‘ il quarto appuntamento organizzato nell’ambito del progetto ‘Campobasso in Comune’ curato dalla Sipbc Onlus (Società italiana per la protezione dei beni culturali) del Molise presieduta dalla professoressa Isabella Astorri. Domani pomeriggio (19 settembre), dalle ore 17, dall’ingresso di parco De Filippo, in via San Giovanni, prenderà il via una passeggiata durante la quale sarà possibile ammirare e scoprire i segreti dei murales realizzati in questi anni nei palazzi del quartiere San Giovanni dagli artisti di fama nazionale e internazionale chiamati dall’associazione Malatesta nell’ambito della rassegna ‘Draw the line’. Rassegna che è cresciuta nel corso del tempo e che ha consentito al capoluogo molisano di diventare una delle città più importanti d’Italia per il prestigio delle sue opere di arte urbana.

Speciale guida in questa passeggiata sarà proprio il principale rappresentante dell’associazione Nino Carpenito. All’incontro interverranno per i saluti anche il sindaco Roberto Gravina e l’assessore alla cultura Paola Felice.