Il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il bilancio consolidato del Comune di Campobasso: queste le proposte di deliberazione approvate nel corso del Consiglio comunale di questa mattina (22 settembre). Diciotto i voti a favore, quattro quelli contrari: così è passato il documento consultivo, primo tassello per l’approvazione del bilancio entro il prossimo 31 dicembre. L’amministrazione Gravina va avanti con il contrasto dell’evasione fiscale, come ha spiegato l’assessora Pina Panichella: “Stiamo continuando a lavorare per migliorare la riduzione dei tempi di pagamento e siamo già all’opera per rispettare, ancora una volta e come sempre fatto da questa Amministrazione, la scadenza del 31 dicembre per presentare il bilancio di previsione 2023/25. Su tutto ciò che riguarda le risorse tributarie, tasse e servizi, come settore, si sta continuando a lavorare sul recupero dell’evasione fiscale cercando di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, stabilendo una relazione con il cittadino basato sulla fiducia e la reciproca collaborazione”.

L’assessora ha spiegato poi le novità per il servizio farmacie: “Si sta lavorando per un arricchimento dei servizi aggiuntivi e complementari a quelli della distribuzione dei farmaci. Si sta anche approfondendo, in questo senso, il nuovo servizio di telemedicina, Salute e territorio, che coinvolge Regione Molise, Asrem, Federfarma, Otofarma e punta a rendere le visite di diagnosi e di controllo uguali e omogenee in tutte le aree del Molise”.

La maggioranza ha approvato inoltre il Documento Unico di Programmazione 2023/2025: 18 voti a favore, 7 contrari.

“Il Documento Unico di Programmazione è il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente, per evidenziare le scelte che compie e quelle da compiere.- ha spiegato l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella – Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi no-profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’Amministrazione ha così modo di esporre, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Questo DUP contiene la visione complessiva dell’Amministrazione, espressa attraverso le politiche e i progetti e costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, ossia per la rappresentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita”.