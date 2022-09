Palata, messa dedicata all’anno scolastico con la benedizione degli ‘zaini’

Domenica 25 settembre, nella Parrocchia di Santa Maria La Nova in Palata, la Santa Messa delle ore 11 è stata dedicata al nuovo anno scolastico.

Nonostante la pioggia, gli studenti della Scuola Primaria e della Secondaria sia di I sia di II grado, accompagnati dalle loro famiglie, si sono radunati numerosi in chiesa per partecipare e animare in contentezza la celebrazione loro dedicata.

Il parroco, Don Elio Benedetto, ha salutato e dato il benvenuto al nuovo dirigente scolastico Guido Rampone, che ha manifestato vera gratitudine per l’accoglienza da subito ricevuta; al sindaco Maria Di Lena, alle insegnanti e a tutti gli studenti con i loro genitori, auspicando un anno scolastico positivo, ricco di attività e di “ripresa”, considerati i momenti difficili causati dalla pandemia da Covid-19.

Durante l’omelia, don Elio ha sottolineato che, per crescere in armonia e completezza, è fondamentale impegnarsi nello studio, dedicarsi allo sport e mettere nel proprio cuore Gesù, linfa vitale di ogni uomo.

Ha anche rimarcato il ruolo fondamentale della scuola: vero luogo di crescita umana e spirituale; laboratorio nel quale si “costruisce” – nel presente – il futuro della società; spazio ideale di relazioni fruttuose; ma anche tempo opportuno per la ricerca della verità.

Ha inoltre invitato le istituzioni a collaborare per il bene della comunità, augurando una efficace comunicazione tra scuola, parrocchia e amministrazione comunale che, in fondo, sono le tre grandi realtà che investono il quotidiano di ogni cittadino.

Al termine della celebrazione, don Elio ha benedetto gli zaini che i ragazzi hanno portato con loro in chiesa, identificandoli come segno del loro impegno nello studio; in aggiunta, anche il nuovo Scuolabus acquistato dal comune, simbolo della scuola.

Infine, ha donato, a studenti e docenti, una coroncina del Santo Rosario, invitandoli a pregarlo per la buona riuscita dell’anno scolastico ma anche nel quotidiano come forma di sostegno spirituale.