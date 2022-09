La città con l’acqua migliore d’Italia ospiterà un evento per la valorizzazione di quello che – non a caso – viene definito “oro blu”. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, e la presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Evelina D’Alessandro, che hanno partecipato, presso il bellissimo borgo di Campolattaro, nel cuore del Sannio, alla XIV edizione dell’incontro dei “Paesi dell’acqua – I luoghi e le comunità che appartengo all’acqua”.

Dopo una visita al meraviglioso Orto Botanico del Sannio, straordinario esempio di valorizzazione del territorio, si è tenuta la riunione del parlamento evolutivo, un incontro pubblico degli enti e delle associazioni della società civile che aderiscono alla Rete nazionale ed internazionale dei paesi dell’acqua.

“Abbiamo riportato le esperienze maturate nel nostro territorio – hanno dichiarato congiuntamente l’assessore Cretella e la presidente di Commissione Evelina D’Alessandro – e preso l’impegno di promuovere, nei prossimi mesi, anche nella nostra città, un evento per la valorizzazione dell’acqua come bene comune e patrimonio pubblico universale, in sinergia con i tanti enti ed associazioni aderenti alla rete alla quale il Comune di Campobasso aderisce dal 2021”.

Uno studio effettuato lo scorso anno ha certificato la qualità dell’acqua di Campobasso: è pura, povera di sodio e con un quantitativo di calcio variabile.