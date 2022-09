Aveva creduto in quella normativa, necessaria (purtroppo) per sottolineare e garantire aspetti e diritti delle persone diversamente abili. Sperava nella cosiddetta legge 104/92 che prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dall’handicap creando le condizioni affinché una persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile, gli vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.

Ci credeva, come cittadino, come dipendente della pubblica amministrazione e come padre di una bambina disabile. Ma la 104/92 è un baluardo in qualunque regione settentrionale del Paese tranne che in Molise. Tanto che, il signore che racconta, testimonia e documenta (con Pec e atti) i suoi ultimi due anni di botta e (mancate) risposte con le istituzioni della regione Molise, alla fine insieme a sua moglie sono stati costretti a vendere la loro bella casa costruita in una zona di campagna di Campobasso (per consentire alla loro piccola di respirare aria pulita e di avere un continuo contatto con la natura), chiedere il trasferito dal suo ufficio molisano e scegliere dove crearsi una nuova vita laddove sarebbero arrivate le prime risposte per le esigenze della bambina.

“E ho davvero avuto l’imbarazzo della scelta – racconta questo padre – tra Emilia Romagna, Veneto, Lombardia… Quando ho inoltrato loro la documentazione inerente il tipo di disabilità della bambina e quindi le richieste sulle necessità di cui ha bisogno e che per legge devono essere garantite al fine di permetterle quell’inclusione sociale di cui tanto si parla, mi hanno risposto tutte in meno di 48 ore. Non solo ma mi hanno inoltrato tutti i moduli da compilare per perfezionale le richieste a noi utili”.

“In Molise per la sola valutazione delle mie domande ho atteso un anno e mezzo – continua il suo amarissimo sfogo – ma quello che mi fa più male è che accade solo in questa terra. Qui non capiscono che la disabilità non ha gli stessi loro tempi di attesa e necessita di interventi, di supporto, di aiuti, di sostegno da parte delle Istituzioni che, almeno per quanto ci riguarda, in 12 anni e mezzo (età di mia figlia) sono state completamente assenti”.

Anche le Pec, inviate fino allo scorso aprile, a tutti gli uffici che si occupano di disabilità e di rispetto dei diritti non hanno hai ricevuto alcuna risposta. E invece “altre Regioni alle quali abbiamo inviato semplici mail – continua – non solo ci hanno fornito ogni tipo di chiarimento rapido, efficiente ed efficace ma hanno sottolineato che se la legge c’è è perché deve essere rispettata. Già. Rispettata, ma da chi?”.

Per farla breve, alla fine questa famiglia di Campobasso ha scelto di spostarsi a 800 chilometri di distanza “di dover vendere la nostra amata casa, frutto di enormi sacrifici, di caricarci di ulteriori spese per affrontare un trasferimento non proprio semplice ma per la serenità di nostra figlia avremmo fatto qualunque cosa”.

Hanno scelto la Lombardia, dove la bambina avrà una vita serena, potrà frequentare i centri diurni e quelli estivi senza limitazioni assurde, nelle sedi pubbliche ci sarà del personale specializzato che si occuperà di lei, ci sarà un trasporto scolastico che non prevede una priorità di servizio a seconda del grado di scuola di appartenenza, un servizio di assistenza nelle scuole che funziona a regime e che non deve essere “mendicato come accade in Molise”, ci sarà una sanità efficiente, che esiste, “pensi un po’ – continua quasi esterrefatto – ci saranno centri sportivi adeguati con del personale in grado di ospitare anche ragazzi disabili. Insomma, cari concittadini, anche mia figlia al Nord e non nella terra dove è nata avrà finalmente il suo diritto alla vita”.