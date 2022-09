In Italia il 6 settembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante. Sono questi i risultati dell’indagine rapida (se preferite flash survey), che si rinnova all’inizio di ogni mese, condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Ebbene, sono stati sequenziati i genomi del virus di 1.065 campioni e di sequenze valide ne sono state ottenute 1.042: 9 arrivano dal Molise ovvero dal laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli.

Questi i risultati complessivi relativi alla sottovarianti: la BA.1 è presente allo 0.1%, la BA.2 all’1.1%, la BA.4 al 4.4% e la BA.5 (Omicron 5) al 94.4%. La tendenza è chiara ed era stata prevista: la Omicron 5 sta diventando assolutamente predominante (era 90.8 nell’indagine immediatamente precedente, del 2 agosto). In Molise, però, tutti e 9 i campioni sono associati alla Omicron 5 e dunque la percentuale in questo caso – poco significativo numericamente però il campione – è già del 100%. La prevalenza di BA.5 è comunque elevata in tutte le regioni e province autonome, con un range compreso fra l’84% e il 100%.

Ora, da pochi giorni sono disponibili in Italia (e in Molise) i vaccini aggiornati ad Omicron 1 (BA.1), ma sono in arrivo (forse per fine settembre) anche quelli basati sulle varianti BA.4 e BA.5 (bivalente Pfizer approvato dall’Aifa lo scorso 14 settembre). Sia i primi che quest’ultimo sono stati autorizzati per la dose booster, raccomandati in particolar modo per i soggetti che presentano fattori di rischio e hanno più di 60 anni ma ideali anche per chi ha completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi e deve effettuare il richiamo con la terza.

Quale scegliere? Secondo il parere della Cts dell’Agenzia italiana del farmaco, al momento non ci sono elementi per esprimere un giudizio preferenziale nei confronti dei diversi vaccini aggiornati disponibili (ceppo originario con BA.1 e ceppo originario con BA.4-5) perchè tutti aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19. Anche il vaccino bivalente BA.1, infatti, si è mostrato in grado di indurre, nei confronti della variante BA.5, una risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario.

Dunque, entrambi i vaccini aggiornati anche alle sottovarianti Omicron possono essere raccomandati in via prioritaria come richiamo. Detto altrimenti: l’efficacia c’è in ogni caso (e questo vale anche con i vaccini “vecchi”). È noto che dopo 4-6 mesi da qualsiasi ultima dose l’efficacia vaccinale scende e questo incide soprattutto sulle persone anziane o fragili, perché sono meno protette dalla malattia severa o da morte. Qualsiasi booster, quindi, potenzia le difese. Non si tratta di fare – come ha detto il virologo Pregliasco – una corsa all’ultimo ‘modello’. Ad essere importante è la tempistica, piuttosto.

Infine, uno sguardo alle vaccinazioni (indistintamente, dalla prima alla quarta) avvenute nell’ultima settimana in Molise, dove dal 13 settembre è disponibile anche il vaccino bivalente (quello aggiornato alla BA.1). Dal 10 al 17 (le domeniche i centri vaccinali sono chiusi, ndr) le inoculazioni sono state poco meno di 67 al dì. Nei sette giorni precedenti (dal 2 al 9) erano state 63 al giorno, poco meno. Ancora poche persone hanno scelto di effettuare il secondo richiamo. Le quarte dosi nella nostra regione sono ferme abbondantemente sotto quota 16.500 e questo dato pone il Molise tra le regioni in coda alla classifica. Secondo la Fondazione Gimbe (ultimi dati disponibili) la copertura vaccinale con le quarte dosi è al 16.6%, sotto la media italiana.