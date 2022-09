Oltre 27.600 voti, Lancellotta ringrazia: “Spiace per la non elezione ma continuerò a lavorare per Fdi”

“Ho atteso due giorni prima di ringraziare i 27.632 elettori che hanno dato fiducia alla mia persona ed a Fratelli d’Italia alle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022 come Capolista del partito nel Collegio Proporzionale Molise della Camera dei Deputati.

Il consenso ottenuto è valso il 50% delle preferenze dell’intera coalizione di centrodestra.

È stato un grande successo e da donna di partito non posso che essere felice per il risultato conseguito dalla coalizione, punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Sono contenta che Fratelli d’Italia avrà un rappresentante al Senato della Repubblica: Costanzo Della Porta. Il nostro Senatore ha dimostrato di essere una persona leale, col quale ho condiviso una magnifica esperienza, nonché amministratore esperto. Sarà il valore aggiunto in Parlamento per il nostro Molise.

È stato più volte nella nostra regione, durante la campagna elettorale, l’amico Marco Perissa, al quale vanno i miei complimenti e l’in bocca al lupo per il lavoro che lo attende, in quanto è stato eletto alla Camera dei Deputati.

Un ringraziamento particolare va all’altro candidato al Collegio Proporzionale Molise della Camera dei Deputati, Luciano Paduano.

Mi è dispiaciuto, però, per le 27.632 persone che avrebbero voluto che le rappresentassi in Parlamento e per coloro che mi hanno dato fiducia seguendo tutta la mia campagna elettorale, di non essere riuscita a essere eletta, a causa di sistema elettorale che va sicuramente modificato, poiché, come abbiamo visto, premia, in determinati casi, chi ha conseguito un minor consenso.

Ho constatato, però, che quei voti venivano dal cuore delle persone, perché da lunedì sera sono stati in migliaia a scrivere o telefonarmi per esprimere il proprio disappunto.

È stata una bellissima esperienza che mi ha dato ulteriore determinazione per continuare a battermi per gli ideali in cui ho sempre creduto.

Proseguirà la mia attività politica e amministrativa in seno al partito di Fratelli d’Italia e nel Consiglio Comunale di Isernia, dove sono capogruppo.

In ambito sportivo, nel Consiglio Nazionale del CONI, come Delegata CONI Isernia e CIP Isernia, come ho sempre fatto, lavorerò per il bene e la tutela degli Organismi Sportivi.

Il tempo di recuperare le forze spese in una campagna elettorale che mi ha permesso di girare il nostro bellissimo Molise, incontrando migliaia di persone, e sarò nuovamente pronta per nuove sfide. Sempre al servizio del nostro territorio e dei nostri concittadini.

Un abbraccio a tutti i molisani. W il Molise!”