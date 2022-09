Dopo i grandi successi dei concerti estivi riprendono le attività culturali targate Punto di Valore, a Termoli.

A partire da sabato prossimo, 24 settembre dalle ore 14.30, sotto la direzione artistica dei maestri Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, sono in programma le nuove audizioni per entrare a far parte dell’orchestra giovanile e dei cori Punto di Valore.

La grande novità di quest’anno è il ritorno del progetto Coro Bambini (dagli 8 agli 11 anni), che dopo i grandi riscontri avuti in passato, purtroppo era stato interrotto a causa dell’emergenza pandemica.

Confermate tutte le altre realtà musicali che ormai da dieci anni hanno consentito ad oltre 250 partecipanti di “fare musica insieme”, di realizzare innumerevoli concerti e di conseguire svariati premi in concorsi nazionali: l’Orchestra Giovanile, il Coro Ragazze e il Coro Donne.

Chiunque fosse interessato ad iscriversi per partecipare alle audizioni o a richiedere informazioni, può visitare le pagine social dell’Associazione, compilare questo modulo o semplicemente inviare una mail all’indirizzo che trovate sulla locandina.