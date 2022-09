Nuova mazzata per le Pediatrie: nessuno specialista disponibile a venire a lavorare in Molise

La storia si ripete: fumata nera per il reperimento di nuovi pediatri per gli ospedali molisani. La delibera pubblicata oggi, 19 settembre, sul sito dell’Asrem e che porta la data del 16 settembre (ddg n. 1108) prende atto della mancata disponibilità all’assunzione di nuovi pediatri.

L’atto si riferisce all’avviso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di 15 dirigenti medici della disciplina di Pediatri, indetto lo scorso 31 maggio contestualmente all’indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per altrettanti professionisti (da assumere a tempo indeterminato).

Nulla da fare, anche stavolta. Il 14 luglio, si legge nella delibera, si era proceduto all’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico. Il documento di questi giorni però prende atto che “a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con Provv. DG n. 907 del 14/07/2022 non si è pervenuti all’assunzione di nessun Dirigente medico della disciplina di Pediatria”.

Ddg 1108 del 16/09 (Avviso pubblico pediatri)

È una nuova, ennesima si direbbe, mazzata per le pediatrie molisane che non trovano pace. A motivo di ciò l’Asrem aveva recentemente attivato una convenzione ad hoc con l’Asl di Lanciano-Vasto-Chieti proprio per acquistare prestazioni da parte di questo tipo di professionisti.

Per rimpinguare invece l’organico strutturale in servizio presso l’Asrem si dovrà ritentare con un nuovo bando. La delibera indice, di conseguenza, un ulteriore avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione a tempo determinato – ancora una volta – di 15 Pediatri. Ma i precedenti non sono favorevoli. (rm)