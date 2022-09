Non solo green al Bosco Fantine. Pomeriggio di natura ed arte per grandi e piccini

Nuovo appuntamento di successo per ‘Non solo Green’, il progetto che vede coinvolte 10 diverse associazioni e 7 Comuni (5 del Basso Molise e 2 dell’Abruzzo) e che abbina natura, storia e arte, in tutte le sue forme. In una sola parola benessere (ecosostenibile).

Ieri 11 settembre il terzo appuntamento (dopo i primi due a Montecilfone) si è tenuto al Bosco Fantine di Campomarino. Si è trattato di una vera e propria full immersion al C.E.A. (centro di educazione ambientale) con la guida di Luigi Lucchese e Maria Rossi, rispettivamente presidente e vice presidente di Ambiente Basso Molise. Loro, “responsabili e gestori, o meglio ancora i custodi del bosco, ci hanno ospitato in modo impeccabile”, raccontano le organizzatrici Carla Di Pardo e Cinzia Vizzarri.

All’interno della manifestazione Luigi Lucchese insieme a Nicola Palladino – esperto in piante spontanee – hanno guidato i partecipanti in una passeggiata istruttiva in cui si è andati anche alla ricerca delle tracce di animali scoprendo orme, tane e resti di carcasse.

“Durante la passeggiata naturalistica abbiamo incontrato opere di Land Art e Stone Balancing dell’artista Agostino Senese e poi l’albero dell’amicizia, l’albero dell’amore, il gigante e… abbiamo abbracciato gli alberi e ascoltato la loro voce e sentito il loro calore”.

E ancora, il Laboratorio di manipolazione dell’argilla a cura dell’artista Nadia Punis, che ha coinvolto i tanti bambini presenti, la lezione di storia e archeologia a cura di Oscar De Lena (presidente ArcheoClub di Termoli), avventure per i più piccoli a cura dell’associazione Speleo Pop e tanto altro.

“Grazie a Chiara Giacò, fotografa che ci ha seguito in più appuntamenti, e grazie sempre a tutti i bimbi che si presentano con il loro entusiasmo e la loro innata curiosità”.

La prossima tappa sarà domenica 18 settembre alle ore 16 a Santa Croce di Magliano in compagnia del Premio Antonio Giordano e dei Giovani Avis di Santa Croce.

Foto di Carla Di Pardo