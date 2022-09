“Non possiamo scegliere il passato”, il Pd arringa la piazza. “Questa è la migliore squadra”

Diritti, prospettiva europea, impegno per il territorio. Questi alcuni dei temi centrali su cui si sono focalizzati i candidati del Pd e gli esponenti del locale circolo presenti stasera 22 settembre in piazza Monumento per il comizio termolese di chiusura della campagna elettorale.

In una fredda serata i 5 candidati, ovvero Rossella Gianfagna e Giuseppe Cecere (al Senato) e Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni e Vittorino Facciolla (alla Camera) hanno arringato la piazza, introdotti dal Presidente regionale dei Giovani dem Alfredo Marini, tornando più volte sul tema del voto utile. “Aiutateci in questo ultimo rush finale, non possiamo tornare al Medioevo”.

Parola anche a Maria Chimisso, Manuela Vigilante ed Oscar Scurti oltre che alla capogruppo in Consiglio regionale Micaela Fanelli che si sono detti certi che “loro (i candidati, ndr) potranno rappresentare al meglio il Molise a Roma”. Competenza e radicamento al territorio, i concetti chiave che “fanno la differenza”. “Noi non abbiamo fatto cabaret e spettacolo nella nostra campagna elettorale”, ed è stato sovente esplicito il riferimento ai competitor del centrodestra ma anche a Giuseppe Conte che “è venuto qui in una sera d’estate a fare la pop star per il corso”. “Noi abbiamo avuto contegno anche in segno di rispetto dei nostri concittadini e delle problematiche che vivono quotidianamente, e che noi a differenza di loro che vanno la sera nei bar conosciamo benissimo”.

Sanità, chiaramente, e dunque diritto alla salute ma anche diritto alla vita, alle scelte libere delle donne, e “diritto dei giovani alla ritornanza“, come ha ricordato Rossella Gianfagna che da oltre 30 anni lavora per i ragazzi e le ragazze in ambito scolastico.

“Noi siamo seri, non siamo rassegnati come ci sono venuti a dire quelli che fanno gli spot elettorali da Roma”, riferimento a Cesa. E ancora: “Non contano le chiacchiere, i libri dei sogni promessi in campagna elettorale, conta il nostro impegno per la comunità che ci contraddistingue da tempo”, ha sottolineato l’avvocato “dei diritti” Alessandra Salvatore.

Sulla sanità e sul depauperamento del San Timoteo si è molto incentrato il discorso dell’ex primario del Cardarelli Giuseppe Cecere. “La prima cosa è ottenere una ripartizione maggiore del Fondo Nazionale. Non è pensabile che il Molise abbia solo lo 0.5%”. Anche il Segretario Vittorino Facciolla, candidato al Plurinominale 2 della Camera, ha con forza chiesto il no della piazza a “scelte regressive”, come quelle fatte dal centrodestra. E sulla realtà ospedaliera ha parlato di “silenzio tombale del sindaco di Termoli. L’ospedale è morto, qui non si tratta solo di Emodinamica. E’ venuta a mancare la rete competente del 118, dell’emergenza”.

Infine parola alla candidata più giovane, l’agnonese Caterina Cerroni, che nel suo ultimo appello ha toccato tanti temi ha parlato anche di ambiente, del negazionismo climatico della destra, e di diritti dei giovani, in primis quello al lavoro.

Chiusura vera e propria affidata alla musica e alle parole di Bella Ciao, tra battimani e canti.