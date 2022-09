No al silenzio sulle mafie, Terzano (Europa Verde) sottoscrive l’appello

Europa Verde e Bartolomeo Terzano, candidato al Senato della Repubblica in Molise alle elezioni del 25 settembre 2022, sottoscrivono l’appello #NOSILENZIOSULLEMAFIE.

“Corruzione e mafie – afferma Terzano – rappresentano una minaccia attuale, concreta e pervasiva per la nostra democrazia, la nostra economia e la nostra sicurezza, e non possono essere affrontate soltanto dalla Magistratura e dalle Forze dell’Ordine. La repressione da sola non basta. Serve, contemporaneamente, un’azione di prevenzione fondata sulla partecipazione civica ed elettorale nonché sull’esercizio concreto di una politica credibile, competente e responsabile, che garantisca una pratica quotidiana della cultura della trasparenza e della legalità, ancorate ai principi della Costituzione.

Una delle risposte immediate riguarda la gestione poco trasparente dei rifiuti speciali, affidati ad aziende e intermediari collusi con le cosche mafiose e successivamente incendiati come riportano le cronache.

Questi roghi dolosi sono un doppio danno per la collettività: economico e dispersione in atmosfera di molecole tossiche mutagene e cancerogene”.