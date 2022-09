Il quartiere di Colle della Torre avrà fra qualche anno un Asilo nido e una scuola dell’Infanzia. Zona di Termoli dall’invidiabile panorama ma con pochi servizi, quest’area al confine con Petacciato che sorge su una collina affacciata sull’Adriatico potrà avere finalmente una scuola, almeno per i più piccoli.

Il progetto è uno dei quattro del comune di Termoli finanziati con fondi Pnrr con il bando Asili Nido. È di 2 milioni e 68mila euro il finanziamento che come da norme del Pnrr andranno utilizzate in pochi anni, con ultimazione dei lavori entro il 2026, pena la perdita dei fondi. La futura scuola sorgerà in via Pascoli, dalle parti del chiosco bar dove spesso si ritrovano gli abitanti della zona e in generale i residenti di Termoli Nord.

Un punto di ritrovo già adesso e che nel prossimo futuro vedrà ulteriori migliorie. Il Comune ha messo in cantiere i nuovi marciapiedi con illuminazione in via Pascoli e un’area verde attrezzata all’incrocio con via Manzoni.

Inoltre è prevista la sostituzione della fogna di via Manzoni, nell’ambito dei lavori di delocalizzazione del depuratore portuale. Restando a Termoli Nord, fra i nuovi asfalti che il Comune dovrà appaltare per 1 milione di euro circa c’è anche via Maestrale, strada principale di contrada Fucilieri, altro quartiere periferico spesso dimenticato della città.

Ma oltre al Nido di Colle della Torre ce ne sono altri tre finanziati col Pnrr, ma per opere da ammodernare. Per la scuola dell’Infanzia di via Montecarlo i fondi sono pari a 2,8 milioni, per via Volturno 1,4 milioni con adeguamento del plesso, mentre per via Catania 1 milione e 75mila euro con ampliamento e adeguamento dell’edificio. Tutti fondi da usare entro il 2026.

Abbiamo ultimato i lavori a Difesa Grande, stiamo appaltando la messa in sicurezza i lavori per la Principe di Piemonte, stiamo facendo lavori in via Maratona e via Po e l’anno prossimo ci occuperemo dell’adeguamento sismico della scuola di via Tremiti” fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Ferrazzano.

“Inoltre abbiamo partecipato al bando per un massimo di due mense scolastiche: avremo 700mila euro per la scuola di via Stati Uniti e l’altro di 350mila euro a via Po”.

In ballo c’è poi la discussa questione della vendita della scuola Schweitzer e dell’ex Nautico di viale Trieste per circa 5,7 milioni. Il Comune ha pubblicato un project financing alla ricerca di privati disposti a costruire la nuova Schweitzer che sorgerà nel quartiere di SS Pietro e Paolo, in via Arno, oltre a ricostruire la palestra della Principe di Piemonte costruendo anche la mensa e un ulteriore piano con nuove aule sopra la palestra della scuola che si trova proprio nel centro cittadino.

In cambio la società che vincerà il bando del project potrà demolire le due scuole di viale Trieste ricostruendo nuovi palazzi in un’area particolarmente appetita di Termoli. Il bando per la finanza di progetto scade fra poche settimane.