Via Quircio, Campobasso. E’ questo il luogo in cui sarà costruito un impianto sportivo che consentirà ai bambini e ai ragazzi del quartiere popolare di Fontanavecchia di ‘lasciare’ la strada e di aver a disposizione un posto sicuro in cui svolgere altre attività pomeridiane. Il Ministero ha concesso all’amministrazione Gravina un finanziamento da 900mila euro per costruire la struttura a pochi metri da una via diventata purtroppo nota in passato per episodi di degrado, per i furti e gli scippi, oltre per i numerosi blitz anti-droga delle forze dell’ordine.

Tuttavia, via Quircio è anche la strada costeggiata da grandi condomini popolari in cui abitano famiglie che con coraggio e tanti sacrifici cercano di trascorrere una vita il più possibile serena. Ed è la strada a costituire un luogo di ritrovo per i bambini e i ragazzi del quartiere che a breve – è la bella notizia di oggi – avranno anche un nuovo polo di aggregazione.

Ad annunciare l’importante finanziamento è stato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, che ha avuto l’idea di candidare il progetto per l’impianto sportivo polivalente proprio osservando i bambini giocare in strada. “Un paio di anni fa, durante il periodo estivo, ho avuto modo di osservare numerosi bambini del quartiere popolare partecipare con gioia ed entusiasmo alle attività gestite dall’oratorio e il gruppo scout che operano nella zona di Sant’Antonio Abate. Bambini impegnati in giochi di ogni tipo su campi improvvisati nel parcheggio sottoutilizzato che si estende tra i palazzi. Da lì è nata l’idea di realizzare un impianto polivalente che potesse servire sia per praticare sport che per svolgere altre attività di socializzazione, cogliendo l’occasione per prevedere una sostanziale riqualificazione urbana”.

Ammonta a 900mila euro il finanziamento per il progetto candidato al Cluster 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Approfittando di uno dei bandi previsti dal Pnrr, – ha spiegato Praitano – abbiamo candidato un progetto che nello specifico prevede la realizzazione di un campo da gioco di nuova realizzazione per attività di tennis, pallavolo e basket e un’area attrezzata con una parete per arrampicata sportiva. Inoltre, per garantire il soddisfacimento degli standard previsti dalle norme CONI per le attività sportive di tipo agonistico, è prevista l’implementazione di spazi destinati a tribune e idonei locali spogliatoi a servizio dell’intero complesso sportivo”.

L’intervento sarà completato con la ri-funzionalizzazione carrabile e pedonale dell’intera area con individuazione di nuove aree a parcheggio e nuovi percorsi di accesso da via Venezia.

“C’è da ben sperare che tutto questo sarà disponibile in tempi abbastanza rapidi, – ha detto in conclusione Praitano – perché, come impone la disciplina che regola questo tipo di fondi, le varie fasi sono scandite a livello centrale e devono essere rispettate per non rischiare di perdere i finanziamenti”.