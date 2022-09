Dal 1 giugno a oggi 186 persone multate e 37 denunciate su un totale di 437 ispezioni e 176 situazioni non conformi. In Molise il valore dei sequestri degli alimenti e delle strutture si aggira sui 680 mila euro. È il bilancio del Nas di Campobasso nell’ambito dell’operazione ‘Estate tranquilla 2022’ che il comando Carabinieri per la tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute ha effettuato durante tutta la stagione estiva.

Da rilevare che nelle operazioni svolte il Nas di Campobasso ha denunciato quattro attività di attività commerciali e quattro armatori di motopesca perché ritenuti responsabili di aver venduto gamberi rosa contenenti solfiti in quantità notevolmente superiore al limite consentito come risultato dall’esito delle analisi di laboratorio effettuate su campioni prelevati nel corso dei controlli.

Il Nucleo Antisofisticazione e Salute dei carabinieri di Campobasso precisa che i gamberi non conformi non erano prodotti destinati o commercializzati al Mercato ittico comunale di Termoli dove comunque sono stati effettuati sistematici controlli. Quelli sequestrati sono invece prodotti direttamente forniti ad altri stabilimenti che si trovano fuori regione.

In tutta Italia dal mese di giugno a oggi i carabinieri Nas hanno effettuato 10.058 ispezioni che hanno portato ad accertare 3.483 irregolarità in strutture pari al 35% degli obiettivi controllati e fra i 3.214 operatori di settore controllati sono emerse irregolarità che hanno portato a circa 5mila sanzioni per un totale di oltre 3 milioni 506mila euro. Sono stati sequestrati su tutta la Penisola 40 tonnellate di alimenti perché non idonei al consumo e 240 imprese commerciali irregolari sono state chiuse o sospese.

I controlli si sono concentrati in ristoranti, pizzerie, gastronomia e take away ma anche gelaterie, stabilimenti balneari e villaggi turistici, punti di ristoro in autostrade, e commercio di pesce.

Non sono mancati i controlli in strutture di assistenza e socio assistenziali, oltre che in alcune comunità alloggio. Le ispezioni del Nas hanno riguardato persino le guardie mediche e i punti di primo soccorso in località ad alta densità turistica.