Il Museo dei Misteri di Campobasso è primo nella classifica provvisoria de ‘I luoghi del cuore’ del Fai 2022. A darne notizia è il presidente dell’associazione Misteri e tradizioni, Giovanni Teberino, storico custode degli Ingegni che a giugno scorso sono tornati a sfilare per le vie del capoluogo dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia.

Il Museo è stato candidato nel concorso indetto dal Fai che si occupa, da sempre, di valorizzare i luoghi più belli e anche quelli meno conosciuti d’Italia attraverso la sua fitta rete di guide e volontari che organizzano giornate a tema, visite e iniziative culturali per far conoscere questi posti incantevoli che spesso abbiamo a pochi passi da casa.

Al momento il museo di via Trento risulta primo tra migliaia di luoghi in concorso con 14336 voti. Segue la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE) con 13664.

Naturalmente c’è grande soddisfazione per i componenti dell’associazione e anche tra tutti coloro che amano i Misteri, ecco perché Teberino ha ricordato che c’è ancora tempo per esprimere la propria preferenza.

“Si può votare fino al 15 dicembre 2022. Può farlo chiunque, anche minorenni o non residente in Italia o di altre nazionalità. Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito, adesso c’è ancora bisogno di tutti voi per continuare a salire la classifica”