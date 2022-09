Da due anni il Molise vanta un primato invidiabile: è la regione italiana che corre più delle altre nel riciclare carta e cartone. Lo dice il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco) nel suo 27esimo rapporto annuale sulla differenziata.

“Nel 2021 – leggiamo – il Molise raddoppia gli ottimi risultati già raggiunti nel 2020 e compie un ulteriore balzo con la raccolta e il corretto avvio a riciclo di oltre 11 mila tonnellate di carta e cartone per una crescita del 17,4 per cento la più alta in Italia. Ogni cittadino molisano ha differenziato 37,4 chili di carta e cartone durante l’anno”.

Una crescita eccezionale con la provincia di Campobasso che fa la parte del leone con un incremento che sfiora, addirittura, il 27 per cento rispetto alla sorella isernina. Già nel 2020 i risultati erano stati eccellenti, nel 2021 sono stati addirittura raddoppiati.

“Il Molise si dimostra anno dopo anno sempre più attento all’ambiente registrando un nuovo record in termini di crescita della raccolta” dichiara Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco “Anche se ci sono ancora dei margini di miglioramento: ogni cittadino molisano ha differenziato 37,4 kg di carta e cartone durante l’anno, media pro-capite ancora distante da quella nazionale (60,8 kg/ab-anno). Può essere migliorato anche il livello di intercettazione della raccolta di carta e cartone rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti che è tra i più bassi del Paese, fermo al 10,4%. Progredendo in questa direzione il Molise potrà diventare un esempio per tutto il Sud Italia”.

Nel 2021 in Molise Comieco ha gestito direttamente 8.700 tonnellate di carta e cartone, pari al 78,4% della raccolta complessiva. Ai 133 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 710.000 euro.

Analizzando il dettaglio dei dati del Rapporto entrambe le province seguono un andamento positivo. La provincia di Campobasso traina la crescita della regione con la raccolta di quasi 2.000 tonnellate di carta e cartone in più rispetto al 2020. Provincia di Campobasso: raccolte oltre 8.000 tonnellate di carta e cartone e pro-capite di 40,5 kg/ab-anno; Provincia di Isernia: più di 2000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 29,4 kg/ab-anno.

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) rispetto al 2020. La media pro-capite del Paese supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.