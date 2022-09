Miss Universe Italy, 20 finaliste per il titolo. Per il Molise c’è la termolese Francesca Capone

Tutto pronto per la finale nazionale di Miss Universe Italy 2022, contest che si svolgerà a Canosa di Puglia domenica 18 settembre, all’interno della splendida cornice de “Lo Smeraldo”. Le 20 finaliste, in rappresentanza di tutte le regioni, si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe. Per il Molise ci sarà Francesca Capone, 22 anni di Termoli.

Mora di 172 centimetri di altezza, è neolaureata in Economia e management a Parma e pronta per iniziare la magistrale in Trade e Consumer Marketing. La sua più grande passione è la danza, in particolare i latini americani, attratta da sempre dal mondo della moda e dello spettacolo e spera un giorno di entrare a farne parte, oltre che al sogno per il mondo del cinema e già dai prossimi mesi inizierà anche un percorso cinematografico con l’AssoE20 produzioni ed una partecipazione alla prossima produzione cinematografica della stessa produzione. Per ora si concentra alla finale di domenica e cercherà di rappresentare al meglio il suo titolo di “Miss Universe Molise”.