Migliorano le condizioni di Bregantini, “preghiamo per il suo ritorno tra i fedeli”

Monsignor Giancarlo Bregantini sta meglio: migliorano le condizioni di salute del vescovo della Diocesi Campobasso-Bojano ricoverato lo scorso 20 settembre al Neuromed per un malore. Bregantini ha subìto un intervento neurochirurgico per l’asportazione di un ematoma e sta trascorrendo il periodo di convalescenza nella clinica di Pozzilli.

Oggi il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti ha inviato una lettera al presule per fargli un augurio di pronta guarigione: “Vostra Eccellenza Reverendissima, tutta la comunità molisana è stata in apprensione per il malore che ha accusato, ma abbiamo appreso dagli organi di informazione del ricovero all’IRCSS Neuromed e del successivo e riuscito intervento.

Siamo felici di aver saputo che le Sue condizioni di salute siano migliori. Durante il periodo di degenza pregheremo per Lei, attendendo con ansia e fiduciosi la Sua pronta guarigione e il Suo immediato ritorno tra i fedeli, essendo un punto di riferimento dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano e, più in generale, di tutta la comunità molisana”.