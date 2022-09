Michele Marone: “Sì al Nucleare di nuova generazione. A Termoli? Vedremo”

Nucleare pulito come ipotesi concreta per l’indipendenza energetica dell’Italia. Michele Marone, avvocato di 57 anni, coordinatore della Lega in Molise e candidato sul plurinominale della Camera, non ha dubbi “E’ una fonte di energia alla quale dobbiamo pensare concretamente”.

Marone, rispondendo alle domande di Antonello Barone, non esclude che anche Termoli, uno dei centri che in una vecchia mappa sulle nuove centrali nucleari rispolverata dai Verdi in una conferenza stampa l’altro giorno, possa ospitare una centrale. “Necessario andare a studiare l’allocazione delle future centrali – ha detto – e per quanto riguarda Termoli la cosa è da studiare. Sicuramente – le sue parole – il Molise e Termoli sono caratterizzati da una situazione morfologia e geologica particolare, quindi è importante andare a vedere la compatibilità ambientale”.

Riduzione delle bollette e tassazione degli extraprofitti delle multinazionali dell’energia le operazioni necessarie e “da compiersi nell’immediato” secondo l’esponente legato a Salvini in corsa per Montecitorio.

Michele Marone ha affrontato diversi temi nazionali, dai decreti sicurezza (“Blocco navale o decreto sicurezza? Sicuramente c’è bisogno di ripristinare i decreti e sicurezza la tranquillità e l’ordine pubblico degli italiani”) e l’obbligo di leva (“Noi che abbiamo assolto a quest’obbligo siamo venuti su con una certa quadratura, credo sia importante discutere di questo tema in Parlamento”) ma anche i temi più locali.

Sul Governo di Donato Toma la distanza è massima: “Non è un governo di centrodestra ma un governo del presidente. La Lega è stata messa alla porta prima con Mazzuto e poi con il sottoscritto. Di fatto la Lega fa parte della maggioranza”.

Le priorità per il Molise: salute, lavoro, infrastrutture. Il decreto Balduzzi? “Prevedeva determinate regole che in altre regioni sono state derogate, è una questione di forza politica che non abbiamo avuto con il presidente Frattura e non abbiamo nemmeno oggi”.

Pieni poteri a Giorgia Meloni se Fratelli d’Italia prenderà un voto in più degli avversari. Michele Marone non si tira indietro rispetto a quelle che definisce “regole di democrazia”.

“Il centrodestra vincerà le elezioni, su questo non ci piove. Il premier sarà indicato dal Partito che prenderà un voto in più”.