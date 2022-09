Tromba d’aria al largo di Termoli, panico e fuggi fuggi in spiaggia

Una tromba d’aria in mare è stata avvistata questa mattina da diversi bagnanti che si si trovavano sulla spiaggia di Termoli per una delle ultime giornate di mare dell’estate 2022, anche grazie al bel sole di stamattina sul Basso Molise.

Il fenomeno si è sviluppato poco prima delle 11 del mattino verso sud al largo di Termoli e per qualche istante è sembrato addirittura che fossero due le trombe d’aria in mare. si tratta di un fatto per niente insolito in Adriatico, specie in questo periodo dell’anno, ma forse era inatteso oggi vista la bella giornata almeno sulla costa molisana.

Tuttavia le previsioni meteo annunciano un peggioramento già dal pomeriggio di oggi 11 settembre con possibili precipitazioni e un aumento delle raffiche di vento da nord ovest. Le temperature dovrebbero scendere nelle prossime ore con le minime attorno ai 20 gradi durante la prossima notte.

Attorno all’ora di pranzo però la situazione è rapidamente peggiorata. Il cielo si è fatto plumbeo e la tromba d’aria è sembrata avvicinarsi pericolosamente verso la spiaggia dove è partito un fuggi fuggi generale nel timore che potesse volare in cielo di tutto a causa della forza del vento.

Gli ombrelloni sono stati chiusi in tutta fretta dai balneatori per cercare di evitare danni. Ma così come si era creato, il fenomeno è parso dissolversi nell’arco di pochi minuti.