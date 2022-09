Con una conferenza stampa svolta quest’oggi presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio a Campobasso, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Culural Projects Aps, hanno presentato il programma completo dell’Expo Bier Campobasso, manifestazione inserita nel cartellone degli eventi di “Settembre in Città”, che si svolgerà il 9 e 10 settembre a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Per l’occasione, grazie alla presenza in conferenza stampa anche del consigliere comunale Antonio Vinciguerra, è stato illustrato ufficialmente il nuovo logo del marchio De.Co. del Comune di Campobasso e quelle che vogliono essere le sue finalità principali.

“Continuano senza sosta le attività della nostra Amministrazione riferite allo sviluppo di un’idea precisa di marketing territoriale in grado di unire specificità culturali a eventi e appuntamenti che tendono a rilanciare il commercio cittadino insieme a una socialità sempre più allargata, che abbraccia esigenze diverse relative a diverse fasce d’età. – ha dichiarato il sindaco Gravina – Lanciare il nuovo marchio De.Co. del comune di Campobasso proprio in occasione della due giorni dell’Expo Bier, esprime chiaramente quale sia la linea di cooperazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori che i nostri settori del Commercio e della Cultura, guidati dall’assessore Paola Felice che ringrazio, stanno traccia con lungimiranza.”

Come hanno spiegato Lino D’Ambrosio e gli altri organizzatori, l’Expo Bier vuole essere una opportunità per attrarre visitatori e mira a collocarsi tra le manifestazioni di forte impatto sul territorio in termini economici e di valorizzazione. Lo scopo è quello di esaltare la cultura e l’eccellenza birraria italiana al fine di sostenere il desiderio di fare impresa sul territorio.

“Siamo convinti che continuare a mettere in sinergia il mondo della cultura, con quello delle attività produttive e quello del turismo favorisca una ripresa vitale a tutto tondo, – ha sottolineato l’assessore Paola Felice – che sta dando frutti anche nell’orientamento di una migliore qualità degli eventi in città dedicati espressamente alla socializzazione dei più giovani.”

Il programma della manifestazione che si svolgerà in due serate, prevede, per la prima serata di venerdì 9 settembre, l’inaugurazione alle ore 18.00 con, a seguire, presentazione in piazza del Marchio De.Co. a cura dell’Amministrazione Comunale; alle 19.00 spazio, al concerto a cura dell’Associazione Musicale Thelonius Monk e alle ore 22.00 il concerto del gruppo “Il mondo che vorrei”. A seguire Dj Set. Invece, nella location di Piazza della Vittoria, dalle ore 20.00 concerto de “La zanzare” e “Folkabbestia”.

Sempre venerdì 9 e sempre in P.zza Vittorio Emanuele II, ore 19.00, insieme all’Expo Bier, ci sarà anche il “Percorso ebbrezza”, ovvero l’iniziativa di sensibilizzazione sul bere consapevole, a cura del Servizio di Prevenzione Dipendenze A.T.S. Campobasso.

Sabato 10 settembre il programma dell’Expo Bier prevede, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 19.00, il concerto a cura dell’Associazione Musicale Thelonius Monk; alle ore 22.00 il concerto de “È arrivato l’arrotino” e a seguire concerto dei “Mosaico”, mentre, in Piazza della Vittoria, alle ore 20.00, si esibiranno in concerto “Duo cane” e “Onda d’urto”.

È toccato invece al consigliere comunale Antonio Vinciguerra presentare il nuovo marchio pensato dall’Amministrazione per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro De.Co.

“Un ringraziamento per il lavoro condotto su questo progetto e sul registro dei prodotti De.Co. più in generale, va fatto al presidente della Commissione Commercio, Margherita Gravina, e a tutti i componenti. – ha dichiarato Vinciguerra – Il Logo identificativo che ne è scaturito è composto da uno stemma circolare contenente un mattarello incrociato con delle forbici in acciaio traforato.

I due simboli sono di colore bianco su campo rosso. Il bordo destro dello stemma circolare è bordato da una spiga di grano mentre il tutto è sormontato da una corona che richiama la stessa presente nello stemma della Città di Campobasso. Il logo così composto è accompagnato dalla scritta “DENOMINAZIONE COMUNALE Campobasso”.

Il mattarello simboleggia la tradizione gastronomica cittadina, – ha spiegato Vinciguerra – in particolare quella legata alla produzione della pasta, mentre le forbici rappresentano le lavorazioni artistiche tradizionali tra cui spicca l’antica arte dell’acciaio traforato. La spiga di grano ricorda, invece, il legame tra i prodotti tipici del territorio e il lavoro dei campi.”