Soddisfatto per la vittoria del centrodestra a livello nazionale e regionale, speranzoso per un buon risultato personale. Michele Marone, candidato della Lega alla Camera sul proporzionale, arriva in sala stampa alla Prefettura di Campobasso per un commento nel pieno dello scrutinio elettorale.

“Il dato significativo è la vittoria schiacciante del centrodestra, finalmente avremo un governo di centrodestra e politico. A livello nazionale penso la Lega si attesterà sul 10%. In Molise tiene ma ha guadagnato rispetto alle amministrative di Isernia e alle Politiche di 5 anni fa.

Soddisfazione è che vinca il centrodestra – prosegue il consigliere comunale termolese -, per quanto riguarda la Lega più voti si prendono e meglio è”.

Quindi uno sguardo verso la prossima primavera. “Questo risultato proietta il centrodestra unito per tornare a governare il Molise nel 2023”.